В Сирии ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды"

По словам официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, террорист был убит на северо-западе страны, недалеко от границы с Турцией, еще 8 июля, когда ехал на автомобиле из города Сармада, сообщает Lenta.ru со ссылкой на USA Today.

Читайте такжеВ Йемене уничтожили бывшего личного секретаря бен Ладена, "человека номер два" в "Аль-Каиде"

Мухсин аль-Фадли, помимо сотрудничества с "Аль-Каидой", возглавлял террористическую группировку "Хорасан". Он был одним из немногих, кто знал о планах исламистов совершить теракты 11 сентября 2001 года в США.

В Пентагоне "Хорасан" считают более опасной организацией, чем "Исламское государство", потому что боевики этой группировки "совершают атаки преимущественно в западных странах".

Как передает ITV news, ранее США за информацию о его местонахождении предлагали $7 млн.

Осенью 2014 года также сообщалось о гибели боевика, однако тогда эта информация официально не подтвердилась.