СМИ рассказали об алиби одного из фигурантов дела Немцова

Как пишет Коммерсант, оказалось, что в то время, когда обвиняемый, по версии следствия, следил за предполагаемой жертвой, Эскерханов находился в ночных клубах, помогал на стройке, ел и просто спал.

"Защита бывшего сотрудника Щелковского РОВД Эскерханова несколько раз ходатайствовала перед ГСУ СКР о проверке имевшегося у него алиби. Наконец, его защитников вызвали в Следственный комитет, где обвиняемого решили допросить по фактам, свидетельствующим, по версии его адвокатов, о непричастности к громкому убийству. Само же следствие считает, что Тамерлан Эскерханов оказывал пособничество исполнителям убийства. Вначале следил за оппозиционером, а потом помог добраться предполагаемым киллерам до аэропорта Внуково, откуда они вылетели в Чечню", - сообщает издание.

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Как отмечается, вначале следователь поинтересовался у обвиняемого Эскерханова, что тот делал в Москве с октября 2014 года. По версии следствия, именно в этом месяце обвиняемые обратили внимание на различные высказывания Немцова и стали выяснять, где тот живет, а потом и организовали за ним наблюдение.

Так, Эскерханов сообщил, что все это время работал телохранителем и водителем бизнесмена Романа, который, как правило, проводил время в ночных клубах.

"После посиделок, которые обычно заканчивались под утро, охранник Эскерханов отправлялся домой к своему работодателю, где отсыпался до следующего выезда в клуб. Привычный график изменился в январе 2015 года, когда его шеф улетел в Ростов-на-Дону. 12 января Тамерлан Эскерханов отвез нанимателя в аэропорт, а потом на машине поехал в Ростов. Однако по дороге попал в небольшое ДТП. В результате чинил машину в Воронеже, а потом пробыл в Ростове до 21 января. Затем, вернувшись в Москву, опять проводил время с шефом в ночных клубах, а с 16 по 20 февраля находился дома в Чечне", - говорится в сообщении.

После чего, по данным издания, следователь попросил уточнить обвиняемого, что тот делал с 26 февраля по 3 марта. В эти дни, по версии следствия, шла активная подготовка к убийству Немцова, а затем предполагаемые исполнители при участии Эскерханова покинули Москву.

Согласно показаниям обвиняемого, все это время он продолжал жить в квартире бизнесмена Романа на улице Климашкина. Когда у него появлялись свободные часы, ездил в район аэропорта Внуково, где его знакомые строят гостиницу, и помогал им.

"Например, 27 февраля, когда был убит Борис Немцов, он после очередного визита в ночной клуб, проснулся около 18-19 часов. Потом поехал вместе с Романом в "Дюран-бар", где они находились до восьми утра, причем встретили знакомого из Шелковского района Чечни. 28 февраля они посетили уже клуб "Крыша мира", который покинули лишь на рассвете", – пишет издание.

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Кроме того, там обвиняемый сфотографировался с ведущим одного из юмористических шоу и даже попросил следствие проверить его слова по фотографии, которая осталась в памяти изъятого телефона.

1 марта, по словам Эскерханова, он действительно выезжал во Внуково, но не для того, чтобы отвезти в аэропорт обвиняемых, как считает следствие. Поездка была на строящуюся гостиницу. А 2 марта Эскерханов провел в постели, так как, по его словам, очень устал за предыдущие дни.

Дав показания следствию, которые теперь будет проверять ГСУ СКР, Эскерханов заявил несколько ходатайств, в том числе о приобщении к материалам фотографий из его телефона. Среди них, например, оказалось фото в Барвихе, которую обвиняемый вместе со своим шефом посетил в дни, интересующие следствие. Правда, когда именно и при каких обстоятельствах было сделано фото, он вспомнить так и не смог.

Кроме того, фигурант дела Немцова внес существенное изменение в ранее данные им показания.

"Сопоставив их с показаниями другого обвиняемого - Заура Дадаева (впоследствии тот от них отказался), следствие пришло к выводу о том, что водитель экс-офицера внутренних войск МВД Руслана Геремеева Руслик мог являться заказчиком убийства. Однако теперь обвиняемый Эскерханов заявил, что никакого Руслика он не знает, но водителя господина Геремеева готов опознать, если ему его покажут", - детализировали в сообщении.