В центре Барселоны произошла стрельба, есть раненые

Еще один человек получил ножевые ранения, пишет Европейская правда со ссылкой на испанское издание El Pais.

Как отмечает газета, инцидент произошел во вторник днем на одной из наиболее популярных у туристов магистралей.

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Согласно информации, два человека, личности которых пока не определены, предположительно, обстреляли гостей в отеле Silken. Подозреваемым удалось скрыться после инцидента.

Полиция подозревала, что один из мужчин скрылся в супермаркете, но позже отвергла эту теорию и решила изучить записи камер видеонаблюдения из отеля Turín, чтобы увидеть, заходил ли преступник в помещение.

Второй подозреваемый скрылся через улицу Раваль. Как сообщает издание, полиция сейчас прочесывает этот район.