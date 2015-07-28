В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 21.41 по времени UTC (00.41 по Киеву).

Эпицентр подземных толчков располагался в 247 километрах к западу от города Джаяпура на северном побережье острова Новая Гвинея. Очаг землетрясения залегал на глубине 52,9 километра.

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О жертвах или разрушениях пока не сообщается.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на субботу, 25 июля в Чили, Индонезии и Пакистане зафиксированы землятресения магнитудой 5,1-5,5 баллов.