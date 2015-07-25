В Чили, Индонезии и Пакистане зафиксированы землятресения магнитудой 5,1-5,5 баллов

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в ночь на субботу в северной части Чили, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 23.14 UTC пятницы по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к юго-западу от города Икике на севере страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 34 километра.

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Также, землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Индонезии, передает ТАСС ссылаясь на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился в 79 км к юго-западу от населенного пункта Кроя. Очаг землетрясения залегал на глубине около 82 км.

Отдельно ТАСС добавляет, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло и на северо-востоке Пакистана.

Эпицентр подземных толчков находился в 15 км к северо-востоку от Исламабада. Очаг стихии залегал на глубине 26 км.

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Данных о жертвах или разрушениях во всех трех случаях не поступало, угрозы возникновения цунами нет.

Ранее УНИАН сообщал, что землетрясение магнитудой 8,5 произошло в субботу, 30 мая, в Тихом океане к югу от японской столицы.