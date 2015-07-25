В России разбился легкомоторный самолет, есть жертвы (фото)

Сегодня, 25 июля, в Самарской области РФ упал легкомоторный самолет ЯК-52.

Об этом сообщается на сайте МЧС России по Самарской области.

"К сожалению, погибло 2 человека. На земле жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.

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На месте падения самолета работают силы и средства территориальной системы РСЧС Самарской области в количестве: 49 человек личного состава, 13 единиц техники, в том числе от МЧС России: 32 человека личного состава, 5 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в России потерпел крушение седьмой с начала лета военный самолет.