В США неизвестный расстрелял в церкви 9 человек

09:59, 18 июня 2015
Мир
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В американском городе Чарльстон (штат Южная Каролина) 9 человек были застрелены во время посещения церкви. 

REUTERS

Об этом заявил мэр города Джозеф Райли, передает ТАСС. Ранее сотрудники правоохранительных органов сообщили, что вблизи методистской церкви, возможно, заложена бомба, однако позже эта информация не подтвердилась.

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Полиция разыскивает подозреваемого - молодого белого мужчину, открывшего стрельбу.

Полицейские заявили, что инцидент будут расследовать как преступление на почве ненависти. К поискам преступника подключилось ФБР.

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