В США неизвестный расстрелял в церкви 9 человек

Об этом заявил мэр города Джозеф Райли, передает ТАСС. Ранее сотрудники правоохранительных органов сообщили, что вблизи методистской церкви, возможно, заложена бомба, однако позже эта информация не подтвердилась.

Читайте такжеВ Швеции в результате стрельбы в ресторане погибли два человека

Полиция разыскивает подозреваемого - молодого белого мужчину, открывшего стрельбу.

Полицейские заявили, что инцидент будут расследовать как преступление на почве ненависти. К поискам преступника подключилось ФБР.