В Египте в результате крушения прогулочного катера погибли 22 человека
23:57, 23 июля 2015Мир
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В Египте на реке Нил сухогруз столкнулся с пассажирским паромом. В результате 22 человек погибли, среди которых двое детей.
REUTERS
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на местные СМИ.
В частности, по информации органов безопасности, трагедия произошла поздно вечером 22 июля. Поиски пострадавших были осложнены из-за темноты.
REUTERS
В момент трагедии на катере находились около 70 человек. Только на рассвете 23 июля спасателям удалось спасти еще пятерых пострадавших. Полиция арестовала капитана судна и шкипера.
REUTERS
Ранее УНИАН сообщал, что число жертв крушения круизного теплохода "Звезда Востока", затонувшего в реке Янцзы в Китае, составило 442 человека.
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