В Египте в результате крушения прогулочного катера погибли 22 человека

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на местные СМИ.

В частности, по информации органов безопасности, трагедия произошла поздно вечером 22 июля. Поиски пострадавших были осложнены из-за темноты.

В момент трагедии на катере находились около 70 человек. Только на рассвете 23 июля спасателям удалось спасти еще пятерых пострадавших. Полиция арестовала капитана судна и шкипера.

Ранее УНИАН сообщал, что число жертв крушения круизного теплохода "Звезда Востока", затонувшего в реке Янцзы в Китае, составило 442 человека.