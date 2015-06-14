Официальные данные: в результате крушения теплохода в Китае погибли 442 человека, выжили только 12
00:13, 14 июня 2015Мир
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Согласно основной версии, судно затонуло из-за внезапной бури, вызванной циклоном.
REUTERS
Число жертв крушения круизного теплохода "Звезда Востока", затонувшего в реке Янцзы в Китае, составило 442 человека.
Как передает Русская служба ВВС, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти после обнаружения тел всех погибших.
Только 12 человек выжили в катастрофе.
Туристическое судно следовало из Нанкина в Чунцин, все находившиеся на борту люди - граждане КНР, в основном пенсионеры в возрасте от 50 до 80 лет, которые направлялись в район Трех Ущелий, где построен комплекс гидроэлектростанций.
Читайте такжеВ Китае на реке Янцзы затонуло судно с 458 людьми на бортуСогласно основной версии, судно затонуло из-за внезапной бури, вызванной циклоном.
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