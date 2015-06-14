Официальные данные: в результате крушения теплохода в Китае погибли 442 человека, выжили только 12

Число жертв крушения круизного теплохода "Звезда Востока", затонувшего в реке Янцзы в Китае, составило 442 человека.

Как передает Русская служба ВВС, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти после обнаружения тел всех погибших.

Только 12 человек выжили в катастрофе.

Туристическое судно следовало из Нанкина в Чунцин, все находившиеся на борту люди - граждане КНР, в основном пенсионеры в возрасте от 50 до 80 лет, которые направлялись в район Трех Ущелий, где построен комплекс гидроэлектростанций.

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