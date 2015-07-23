Stratfor: Войска Африканского союза и союзники окружили сомалийскую группировку Аль-Шабаб

Об этом сообщает Stratfor.

В данный момент войска Африканского союза проводят широкомасштабное наступление на все известные опорные пункты сомалийской группировки Шабааб.

22 июля в результате "Операции Джубба коридор" несколько направлений атаки миротворцев сошлись у города Баардхир. В течении последних 6 лет этот город был под контролем боевиков и служил им главным опорным пунктом в регионе.

Операция стала возможной благодаря наступлению 3 тысяч эфиопских военных из контингента АМИСОМ, вступивших в Сомали в районе города Дулоу. Усиленные подразделениями сомалийской национальной гвардии, они продвинулись вглубь страны и освободили города Буурдхуубо и Байдоа, сделав возможным наступление на Баардхир с северного и северо-западного направлений.

В операции также принимают участие подразделения Уганды и ВВС Кении.

Операция продолжится независимо от взятия Баардхира, поскольку даже с потерей контроля над данной территорией, исламисты все равно продолжат партизанскую войну против войск Африканского союза на юге Сомали.

Отмечается, что несмотря на значительные успехи во время освобождения Могадишо в августе 2011 года и Кисмайо в сентябре 2012, сомалийской армии и АМИСОМ до сих пор не удалось уничтожить эту группировку.

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Длительные наземные операции и устранение лидеров исламистов в результате авиаударов ВВС США нанесли боевикам значительный урон, но группировка Аль-Шаабаб все еще опасна, осуществляя кроме фронтальных атак еще и партизанские нападения на линии снабжения войск Африканского союза.