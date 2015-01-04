Вблизи столичного аэропорта Сомали прогремел мощный взрыв – СМИ
Взрыв прогремел недалеко от аэропорта в столице Сомали - Могадишо.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Причины взрыва не приводятся.
В столичном аэропорту располагается военная база миротворческих сил Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). 25 декабря боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на базу, в результате атаки погибли трое представителей "голубых касок".
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Миротворцы АМИСОМ проводят в Сомали операции против "Аш-Шабаб", которая ведет боевые действия с целью захвата власти и установления законов шариата. За последние три года силы Африканского союза смогли выбить группировку из основных городов страны. После этого боевики перешли к тактике партизанской войны и устраивают теракты.