Сомалийские боевики угрожают новыми нападениями в Кении

Представитель боевиков заявил, что для кенийцев не будет «безопасного места» до тех пор, пока они будут оставаться частью многонациональных сил Африканского союза, которые воюют против «Аш-Шабаб» в Сомали, передает Радио Свобода.

2 апреля меньшей мере четверо боевиков убили 147 студентов, преимущественно христиан во время 16-часового нападения на университет на северо-востоке Кении, в городе Гарисса.

По словам очевидцев, нападавшие специально выбирали в качестве жертв христиан, отпуская студентов, которые могли ответить на вопросы из Корана.

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Экстремистская исламистская группировка «Аш-Шабаб», которая взяла на себя ответственность за нападение, назвала его местью за участие кенийских войск в боях в Сомали.

Боевики группировки «Аш-Шабаб» регулярно нападают на Кению с 2011 года, когда кенийские войска направили в Сомали на помощь в борьбе с боевиками.

Группировка выступает за создание Исламского государства в Сомали.

Ранее УНИАН сообщал, что Кения планирует отгородиться от Сомали стеной.