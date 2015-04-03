Сомалийские боевики угрожают новыми нападениями в Кении
Боевики сомалийской экстремистской группировки «Аш-Шабаб» угрожают новыми нападениями в Кении через день после атаки на университет в этой стране, в результате которой погибло 147 человек.
Представитель боевиков заявил, что для кенийцев не будет «безопасного места» до тех пор, пока они будут оставаться частью многонациональных сил Африканского союза, которые воюют против «Аш-Шабаб» в Сомали, передает Радио Свобода.
2 апреля меньшей мере четверо боевиков убили 147 студентов, преимущественно христиан во время 16-часового нападения на университет на северо-востоке Кении, в городе Гарисса.
По словам очевидцев, нападавшие специально выбирали в качестве жертв христиан, отпуская студентов, которые могли ответить на вопросы из Корана.
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Экстремистская исламистская группировка «Аш-Шабаб», которая взяла на себя ответственность за нападение, назвала его местью за участие кенийских войск в боях в Сомали.
Боевики группировки «Аш-Шабаб» регулярно нападают на Кению с 2011 года, когда кенийские войска направили в Сомали на помощь в борьбе с боевиками.
Группировка выступает за создание Исламского государства в Сомали.
Ранее УНИАН сообщал, что Кения планирует отгородиться от Сомали стеной.