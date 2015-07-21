В Стамбуле снова открыли стрельбу: трое человек ранены, один погиб (фото)

Один человек погиб и трое получили ранения во время стрельбы в Стамбуле, сегодня, 21 июля.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Вооруженный человек открыл огонь утром 21 июля в баре в стамбульском районе Шишли.

Как следствие, четверо человек получили ранения, одного из них - сотрудника бара - спасти не удалось.

Другой пострадавший, который получил ранения головы, сейчас находится в реанимации. Еще двое в больнице в удовлетворительном состоянии.

Как отмечает издание, стрельбе предшествовала ссора клиентов с сотрудниками бара.

Читайте такжеПосле вчерашнего теракта Турция решила усилить охрану на границе с Сирией

В настоящее время полиция продолжает разыскивать преступника.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 июля, пять человек, в том числе один турист, получили ранения в результате стрельбы на бульваре Независимости в Стамбуле.

Полиция ведет розыск стрелявшего. Пострадавшие госпитализированы.

Также 32 человека погибли и десятки пострадали в результате взрыва в турецком городе Суруч на границе с Сирией.