В Стамбуле неизвестный открыл стрельбу, ранены пять человек
13:38, 20 июля 2015Мир
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Пять человек, в том числе один турист, получили ранения в результате стрельбы сегодня в турецком Стамбуле.
Бульвар независимости в Стамбуле / http://dergachev-va.livejournal.com/
Как сообщило информационное агентство Доган, инцидент произошел на бульваре Независимости, передает ТАСС.
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Полиция ведет розыск стрелявшего. Пострадавшие госпитализированы.
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва в турецком городе Суруч на границе с Сирией.
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