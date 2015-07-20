В Стамбуле неизвестный открыл стрельбу, ранены пять человек

Как сообщило информационное агентство Доган, инцидент произошел на бульваре Независимости, передает ТАСС.

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Полиция ведет розыск стрелявшего. Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 10 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва в турецком городе Суруч на границе с Сирией.