В КНДР за четыре года правления Ким Чен Ына казнили 70 человек

"Это в семь раз больше по сравнению с первыми тремя годами правления Ким Чен Ира. Это крайне необычно", - заявил глава МИД Южной Кореи Юн Бен Се, сообщает ZN.UA со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап".

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Также Юн Бен Се отметил, что правление Ким Чен Ына, "основанное на терроре", вынуждает людей покидать КНДР и бежать в Южную Корею.

При этом министр не уточнил, о ком именно идет речь: о чиновниках и членах партии или среднестатистических гражданах Северной Кореи, работающих за рубежом.

В декабре 2013 года сообщалось о казни дяди северокорейского лидера Ким Чен Ына, который при жизни отвечал за переговоры с Китаем и считался сторонником экономических реформ.