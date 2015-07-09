В КНДР за четыре года правления Ким Чен Ына казнили 70 человек
С момента прихода к власти в Северной Корее нынешнего лидера страны Ким Чен Ына в 2011 году казнили 70 человек.
"Это в семь раз больше по сравнению с первыми тремя годами правления Ким Чен Ира. Это крайне необычно", - заявил глава МИД Южной Кореи Юн Бен Се, сообщает ZN.UA со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап".
Читайте такжеВ КНДР суд приговорил двух южнокорейцев к пожизненной каторге
Также Юн Бен Се отметил, что правление Ким Чен Ына, "основанное на терроре", вынуждает людей покидать КНДР и бежать в Южную Корею.
При этом министр не уточнил, о ком именно идет речь: о чиновниках и членах партии или среднестатистических гражданах Северной Кореи, работающих за рубежом.
В декабре 2013 года сообщалось о казни дяди северокорейского лидера Ким Чен Ына, который при жизни отвечал за переговоры с Китаем и считался сторонником экономических реформ.