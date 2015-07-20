Латвия зафиксировала российские военные корабли у своей границы

Об этом говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter, передает РБК-Украина.

Сообщается, что обнаруженные боевые единицы были российским корветом класса "Тарантул" и буксиром "Виктор Конецкий", который осуществлял перемещение подводной лодки класса "Кило".

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Ранее УНИАН сообщал, что 16-17 июня вблизи Латвии было замечено девять самолетов Вооруженных сил России, а также российская военная подводная лодка класса "Кило", корвет класса "Пархим" и российский корабль снабжения "Бира".