Гиркин ответил родственникам жертв крушения Boeing и попросил денег взаймы

Об этом сообщает ТСН.ua.

Бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал поданный против него иск от родственников жертв авиакатастрофы малайзийского Boeing на Донбассе.

"Я почти миллиардер! Ведь быть должным 900 миллионов — это почти что то же самое, что иметь эти сотни миллионов! Таким образом, мне теперь совершенно не имеет смысла беспокоиться о наличии долгов. Какая разница — буду ли я "должен" 900 миллионов долларов или 901? В данной связи обращаюсь ко всем читателям с просьбой дать мне в долг 1 (один) миллион долларов США, который обязуюсь полностью истратить на нужды "ополчения Новороссии" и населения "ЛДНР", - написал Стрелков на одном из пророссийских форумов.

В то же время он отметил, что "старой доброй Англии" больше нет, ведь британские родственники погибших "оценили" их жизни в деньгах.

"Есть "сообщество менеджеров разной степени эффективности, имеющие место жительства в Соединенном Королевстве". Вся их мораль и все "общечеловеческие ценности" имеют эквивалент в денежных единицах. Вот против этого я всю жизнь воевал и готов воевать дальше", - добавил Гиркин.

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Отдельно он сказал, что комментировать что-либо насчет "Боинга" не будет, ведь не участвовал в расследовании.

Как сообщал УНИАН, семьи пассажиров малайзийского самолета "Боинг-777", сбитого на востоке Украины летом прошлого года, подали иск к бывшему "министру обороны" "Донецкой народной республики" Игорю Гиркину (Стрелкову) с требованием компенсации.