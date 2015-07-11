В Каире прогремел взрыв рядом с консульством Италии

Мощный взрыв серьезно повредил здание итальянского консульства в Каире, передает Русская служба Би-би-си.

По сообщениям египетских властей, по меньшей мере, один человек погиб. Четыре человека ранены.

Государственное информационное агентство Мена сообщило со ссылкой на официальные источники, что рядом со зданием консульства взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Пока что никто не взял на себя ответственность за этот взрыв.

Представитель консульства сообщал агентству Ассошиэйтед пресс, что консульство закрыто, но никто из его гражданских сотрудников не пострадал.

В июне в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле в Каире, был убит прокурор Хишам Бакарат, отправивший в тюрьму и на смерть тысячи исламистов.

В том же месяце взрыв прогремел рядом с полицейским участком, погибли три человека.

Президент Египта Абдель Фаттах Сиси обещает усилить борьбу с исламскими экстремистами

Египетские власти борются с исламистскими группировками, однако вооруженные столкновения происходят в основном на Синайском полуострове.

Боевики-джихадисты в последние два года убили в Египте не менее 600 полицейских и военных. Они активизировали свои операции после того, как в июле 2013 военные свергли президента Египта Мохаммеда Мурси.

В последние недели нынешний президент страны Абдель Фаттах Сиси неоднократно выступал с обещаниями усилить борьбу с экстремистами.

Сотни членов организации "Братья-мусульмане", включая президента Мурси, были приговорены египетским судом к высшей мере наказания.

Большинство их них находятся в заключении, ожидая смертной казни.