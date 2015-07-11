В российской Перми обрушился дом, есть пострадавшие
10:23, 11 июля 2015Мир
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По предварительным данным, обрушение здания могло произойти из-за взрыва газового баллона
В 4 утра в Перми рухнул дом / Фото vk.com/Мой город - Пермь
В субботу, 11 июля, рано утром в российском городе Пермь обрушилась часть жилого дома.
Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС России, передает ТСН.
"По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений установлено обрушение угла дома с 5-го по 2-й этажи. Есть пострадавшие. Ведутся поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.
Как стало известно, обрушение фасада жилого пятиэтажного дома произошло в 4:13 по московскому времени.
По предварительным данным, обрушение здания могло произойти из-за взрыва газового баллона.
Сейчас на месте происшествия работают десятки единиц спасательной техники.
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