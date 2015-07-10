Британские туристы массово покидают курорты Туниса

Корреспондент Би-би-си, ссылаясь на данные турфирм, сообщает, что в настоящее время в Тунисе на отдыхе находится более 3 тыс. британцев.

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Ирландское правительство также призвало граждан страны покинуть Тунис и воздержаться в ближайшее время от поездок туда.

Как сообщал УНИАН, 26 июня на пляже в популярном среди туристов тунисском городе Сус студент Сеифеддин Резги, связанный с экстремистской группировкой "Исламское государство", убил 38 человек и ранил еще несколько десятков. Подавляющее большинство жертв оказались британцами.