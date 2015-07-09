Бразилия не поддерживает санкции против России - глава МИД

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Sputnik.

"Бразилия считает односторонние санкции инструментом, легитимность которого является спорной. Поэтому мы их не признаем и не поддерживаем", — заявил глава МИД Бразилии в интервью Sputnik.

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Виейра подчеркнул, что Бразилия принципиально не признает санкции, принимаемые вне правового поля ООН. Он также отметил, что "санкции не способствуют построению доверительных отношений между сторонами для мирного политического решения вопросов и препятствуют возобновлению экономического роста региона".

По мнению главы бразильского МИД, страны должны отдавать предпочтение политическому диалогу и дипломатии как основным инструментам для преодоления разногласий, что является наиболее эффективным способом преодоления конфликтов.

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Ранее УНИАН сообщал, что Сербия не в состоянии присоединиться к решению Евросоюза о санкциях в отношении России, за то, что это будет иметь экономические последствия для страны.