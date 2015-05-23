Сербия не поддерживает санкции в отношении России - премьер

Сербия не в состоянии присоединиться к решению Евросоюза о санкциях в отношении России, поскольку это будет иметь экономические последствия для страны.

Об этом заявил премьер-министр Сербии Александар Вучич в интервью немецкой газете Die Welt, сообщает Европейская правда.

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"Поддержка санкций против России имеет экономические последствия, и Сербия не в состоянии с ними справиться. Мы должны обеспечить наше экономическое выживание. Ведь мы до сих пор за пределами ЕС, и никто не помогает нам", - отметил Вучич.

Одновременно сербский премьер подчеркнул, что его страна стремится вступить в Евросоюз.

"Мы продвинулись в диалоге с Приштиной, мы провели болезненные экономические реформы и инициировали меры жесткой экономии. Белград сделал это без давления извне", - сказал он.

В то же время Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается отказываться при этом от связей с Россией.

"Мы заинтересованы в хороших отношениях с Москвой - это не является чем-то позорным", - добавил он.

Премьер сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным на параде в Москве он заявил президенту РФ о стремлении Сербии вступить в ЕС.