Культовый мультсериал South Park будут показывать как минимум до 2019 года
19:53, 08 июля 2015Мир
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Всемирно известный американский мультсериал South Park продлили еще на три сезона - последний из них, 23-й, выйдет в эфир в 2019 году.
South Park продлили еще на три сезона - до 2019 года / southpark.wikia.com
Как пишет издание Variety, компания Comedy Central заказала 30 новых серий у создателей South Park Трея Паркера и Мета Стоуна, что доведет общее количество эпизодов сериала до 300, и, по утверждению компании, сделает его самым продолжительным сценарным сериалом на кабельном телевидении.
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