Культовый мультсериал South Park будут показывать как минимум до 2019 года

Как пишет издание Variety, компания Comedy Central заказала 30 новых серий у создателей South Park Трея Паркера и Мета Стоуна, что доведет общее количество эпизодов сериала до 300, и, по утверждению компании, сделает его самым продолжительным сценарным сериалом на кабельном телевидении.

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