Из-за неудачной попытки нелегала попасть в Великобританию в тоннеле под Ла-Маншем снова встали поезда

Движение поездов Eurostar и Eurotunnel в тоннеле под проливом Ла-Манш было нарушено из-за гибели нелегального мигранта.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Local.

Как сообщает издание, мужчина скончался, пытаясь добраться из Франции в Великобританию. Обстоятельства его смерти выясняются.

В настоящее время для проведения следственных работ закрыт один из шести участков тоннеля.

По словам представителя французских властей, товарный состав, на котором утром были обнаружены мигранты, был остановлен. Спустя некоторое время было найдено тело одного из нелегалов.

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The Local сообщает, что из французского города Кале в Великобританию через тоннель под Ла-Маншем пытаются перебраться тысячи нелегалов.

В июне нелегальный мигрант из Эритреи погиб в туннеле под Ла-Маншем, пытаясь взобраться на движущийся поезд.

За несколько дней до этого британский премьер Дэвид Кэмерон объявил о намерении ужесточить пропускной режим на границе с Францией. По его словам, это вынужденная мера, вызванная огромным скоплением мигрантов в районе французского порта Кале, через который иностранцы пытаются перебраться в Соединенное Королевство. Происходящее по другую сторону пролива Ла-Манш Кэмерон назвал «недопустимыми сценами хаоса».