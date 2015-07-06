Иракский Су-25 случайно сбросил бомбу на Багдад, погибли мирные жители (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию и местных жителей, погибли по меньшей мере пять человек, разрушено несколько домов.

Самолет "Сухой" (по данным AFP, это именно Су-25) принимал участие в авиаударах против Исламского государства, пишет издание со ссылкой на иракское телевидение. Одна из бомб не отделилась от самолета во время выполнения задания и выпала, когда самолет возвращался на базу.

Читайте такжеВВС Ирака ликвидировали около 40 боевиков ИД в провинции Салах-эд-ДинПолиция пострадавшего района Нирия сообщает о пятерых погибших, однако некоторые местные жители говорят, что погибли семь человек. Associated Press со ссылкой на иракских чиновников пишет о 12 погибших.

Иракские войска и воздушные силы, поддерживаемые преимущественно шиитскими добровольцами с земли и возглавляемой США коалицией с воздуха, воюют с боевиками Исламского государства, которые контролируют север и запад страны.

Как сообщала "Аль-Джазира", в 2014 году Ирак получил от Ирана партию из 88 штурмовиков Су-25.