В России по амнистии к 70-летию Победы освобождены уже 127 тысяч человек

По амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освобождены почти 127 тысяч человек.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на временно исполняющего полномочия замглавы Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко.

"С даты принятия постановления об амнистии, по состоянию на 3 июля 2015 года, освобождено 126 989 человек", — отметил Максименко.

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По данным ФСИН, из исправительных колоний вышли 16 702 заключенных, кроме того, от наказания, не связанного с лишением свободы, освобождены 106 416 человек.

Как сообщал УНИАН, пакет документов об амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне предусматривает освобождение впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Речь идет о лицах, которые принимали участие в боевых действиях по "защите Родины", лиц, выполнявших воинский или служебный долг в Афганистане и других странах, где велись боевые действия, военнослужащих, сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, лиц гражданского персонала Вооруженных сил России, воинских формирований и органов, а также других организаций, участвовавших в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и во время контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.