Министр финансов Франции: Греция должна предоставить кредиторам свои предложения

Правительству Греции надлежит самому выступить с предложениями на переговорах после прошедшего в стране референдума, на котором большинство граждан высказались против условий соглашения с международными кредиторами по задолженности Афин.

Об этом заявил 6 июля министр финансов Франции Мишель Сапен, передает ТАСС.

"Самому правительству Греции надлежит теперь выступить с предложениями на переговорах (с международными кредиторами), поскольку трудности в создавшейся ситуации испытывает именно эта страна", - сказал он. Министр также заверил, что ЕС примет все необходимые меры для обеспечения своей финансовой и экономической безопасности.

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Ранее сообщалось, что Министры финансов 19 стран еврозоны намерены обсудить ситуацию в Греции на специальном саммите, который состоится во вторник, 7 июля.

По окончательным данным, 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами.