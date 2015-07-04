Глава Минфина Германии не исключает выхода Греции из еврозоны

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле не исключает, что Греция может выйти из еврозоны, однако это не решит ее проблем.

Такое мнение он высказал в интервью газете Bild, передает Европейская правда.

"С евро или без него: на этот вопрос должны дать ответ сами греки. Однако если они останутся, мы не оставим народ Греции на произвол судьбы", - отметил Шойбле.

В то же время он подчеркнул, что страны еврозоны должны строго соблюдать правила монетарного союза.

"Сообщество может функционировать только в том случае, если ее члены придерживаются правил", - отметил он, напомнив, что Германия и Франция в 2003 году уже нарушали правила и не к чему хорошему это не привело.

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Шойбле отметил, что, по его мнению, коллапс банковской системы Греции не носит угрозы для финансовых институтов других европейских стран.

"Даже если и дойдет до краха отдельных банков, угроза эффекта домино незначительная", - считает министр.

По его словам, "рынки в минувшие дни очень сдержанно отреагировали на события в Греции. "Это показывает, что с проблемой можно справиться", - уверен Шойбле.

Как сообщалось, 3 июля Грецию официально признали неплатежеспособной.

В воскресенье в стране должен пройти референдум, на котором греки должны определиться, поддерживают ли они предложения кредиторов.