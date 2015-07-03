Малайзия выступает за созыв трибунала под эгидой ООН по делу о катастрофе Боинга в Украине

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Как заявил председательствующий в СБ ООН представитель Новой Зеландии Джерард ван Бомен, Малайзия проинформировала членов совета о намерении представить соответствующую резолюцию уже в июле.

"Они хотят найти способ привлечь к ответственности тех, кто сбил самолет", - подчеркнул он.

Читайте такжеРоссия выступила против международного трибунала по делу о катастрофе Boeing на Донбассе

При этом Бомен добавил, что это общее предложение Малайзии, Австралии, Нидерландов, Бельгии и Украины.

Дипломаты на условиях анонимности рассказали агентству, что Россия назвала резолюцию преждевременной и заявила, что СБ должен дождаться других результатов расследования катастрофы.

Читайте такжеНидерланды подготовили первый вариант отчета по катастрофе Boeing

Российская миссия при ООН отказалась давать официальные комментарии.

Агентство отмечает, что Россия имеет право вето в Совете безопасности и имеет право блокировать любое предложение, которое выносится на голосование.

Как сообщал УНИАН, Нидерланды выступают за создание международного трибунала для судебного преследования тех, кто подозревается в причастности к катастрофе малазийского Boeing на Донбассе в июле 2014 г.