Польша смягчает карантин: с 20 апреля откроют доступ в леса и парки

Также изменят требования, касавшиеся торговли и запрета на выход из дома несовершеннолетним.

В Польше 20 апреля начнется постепенное ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.

Как сообщает "Польское радио", об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий.

Он пообещал, что будет открыт доступ к лесам и паркам, а также смягчены ограничения, касающиеся торговли. В магазинах площадью до 100 квадратных метров на одну кассу будет приходиться четверо клиентов, а в магазинах с площадью более 100 квадратных метров – один человек на каждые 15 квадратных метров торговой поверхности. Польский премьер отметил, что работники магазинов будут проходить проверку здоровья.

Читайте такжеВ Польше вот коронавируса умерли 292 человека

Принцип "один человек на каждые 15 квадратных метров торговой поверхности" коснется также киосков.

Изменят также и правило, согласно которому было запрещено самостоятельно выходить из дома детям и молодежи, моложе 18 лет. Отныне это ограничение будет распространяться только на детей до 13 лет.

Как сообщал УНИАН, в Польше хотят отменить выборы президента, и продлить срок Анджея Дуды на 2 года.

Читайте также: