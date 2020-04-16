В Польше хотят отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года - СМИ

Сейчас срок каденции президента в Польше составляет 5 лет. В то же время, у президента не буде права избираться на эту должность второй раз.

В Польше предлагают изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают польские СМИ, среди которых Gazeta Wyborcza и Wiadomosci.

Последние изменения в Конституцию, предложенные правящей партией "Право и справедливость" и партией "Согласие", предлагают изменить статью 127 Конституции и продлить срок президентской каденции до 7 лет. Сейчас срок каденции президента в Польше составляет 5 лет. В то же время, у президента не буде права избираться на єту должность второй раз.

В проекте прописано, что изменения "будут применяться к сроку действующего президента Республики Польша" - Анджея Дуды, и что внесение этих изменений отменяет президентские выборы, запланированные на 10 мая, проведение которых оказалось под вопросом в связи с эпидемией коронавируса.

В то же время, после этого лицо, которое было президентом, не сможет повторно избраться на эту должность.

"Цель изменений - увеличить конституционные гарантии независимости и беспристрастности президента, которого будут избирать на должность только один раз, на один срок, не дольше, чем 7 лет", - говорится в проекте.

Также в проект отмечено, что изменения вносятся в связи с эпидемической ситуацией в стране - ситуации "беспрецедентной угрозы для правовой и общественной безопасности Польши, связанной с COVID-19".

Как отмечает Gazeta Wyborcza, проект опубликовали на сайте "Сейма" в среду вечером, но датированный он 6 апреля.

Для принятия изменений в Конституцию необходимо, чтобы проект получил 2/3 голосов в Сейме, и после этого получил поддержку в Сенате.

Как пишут Wiadomosci, у "ПиС" такой поддержки нет, а оппозиция заявила, что изменения в Конституцию не являются выходом из ситуации. Единственный способ провести проект через Сейм - голосовать в неполном составе нижней палаты, не предупредив оппозицию, считает издание.