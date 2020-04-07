"Что жрать будем?": Лукашенко вновь отказался от карантина в Беларуси

Лукашенко утверждает, что карантин расколол бы общество.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему не будет вводить ограничительные меры для нераспространения коронавируса внутри страны.

Об этом пишет Медуза.

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Отмечается, что онлайн-петиция с требованием ввести карантин уже набрала 150 тысяч подписей.

Однако Лукашенко убежден, что такие ограничения угрожают продовольственной безопасности.

«У нас здесь разглагольствуют вокруг: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?», – цитирует издание слова белорусского президента.

Также Лукашенко утверждает, что это раскололо бы общество.

«Как на «удаленке» доить коров или выходной объявлять?... А кто-то будет сидеть дома без работы, а им зарплату сохранять. Это что, справедливо?», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 7 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 74 744 человека.