Составлен список услуг в отелях, которых не хватает туристам

Список составлен на основе опроса, проведенного среди 4700 людей в 28 странах мира, пишет "Моя планета". Туристов из Финляндии, желающих иметь букет в своих апартаментах оказалось 45%, из Дании - 43%, а самый низкий спрос на живые цветы в номере у путешественников из Ирландии - 19%.

Читайте такжеТуристы признали наличие бесплатного Wi-Fi главным критерием при выборе отеля

Также туристы мечтают о сладком в отеле: найти набор шоколадок в номере хотели бы путешественники из Аргентины (55%), Бразилии (47%) и Индии (43%).

Также туристы желают иметь в номере образцы парфюмерии и каждый день пребывания в отеле пробовать новый аромат. Больше всего любителей парфюма оказалось в странах Азии. В частности, в Тайване такой услугой хотели бы воспользоваться 45% опрошенных, в Корее - 36%, а в Таиланде - 27%.

Также среди услуг, которые бы туристы хотели получить в отеле значатся: консультация "инструктора сна", который помог бы хорошо выспаться и избавиться от бессонницы, аренда золотой рыбки в аквариуме, "будильник от звезды" - когда по утрам туриста будит звонок от знаменитости, гитара в номер и сиделка для домашнего животного.

Наиболее востребованы "инструкторы сна" у путешественников из Кореи (29%) и Тайваня (13%); "золотая рыбка" пользуется наибольшим спросом у жителей Норвегии (9%), Испании (8%) и Китая (7%); "будильник от звезды" больше всего нужен туристам из Ирландии (13%), Германии (12%) и Нидерландов (9%); "гитара в номер" интересует в первую очередь граждан Колумбии (9%), Ирландии (8%), Сингапура (7%) и Финляндии (7%); "беби-ситтер" для питомца необходим мексиканцам (14%).

В опросе, который проводился по электронной почте среди пользователей службой бронирования, принимали участие путешественники из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Колумбии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконга, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Кореи, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, России, Сингапура, Испании, Швеции, Тайваня, Таиланда, Великобритании, США.