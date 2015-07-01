В России хотят ввести "презумпцию доверия" полицейским

Это следует из комплексных поправок в действующий закон "О полиции" и ряд законодательных актов, внесенных в среду в нижнюю палату парламента группой членов комитета по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Ириной Яровой ("Единая Россия"), пишет ТАСС.

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В настоящее время статья 30 закона "О полиции" гласит, что "сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, предоставленные полиции, выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой государства".

Авторы документа, текст которого размещен в думской электронной базе данных, предлагают также установить, что "государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей".

Кроме того, парламентарии хотят прописать в законе, что "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции", если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным законодательством.

Как сообщал УНИАН, трое московских полицейских ограбили задержанного, которого сопровождали в отделение.