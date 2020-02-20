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В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие (фото, видео)

15:10, 20 февраля 2020
Мир
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Крушение потерпел поезд Сидней-Мельбурн / Фото: 7NEWS

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Об єтом сообщает 7news.

Как сообщается, уже известно о двух погибших. Несколько человек получили травмы.

Несколько вагонов на поезде из Сиднея в Мельбурн сошли с рельсов около станции Уоллан, в 45 км к северу от Мельбурна.

"Полиция подтвердила, что в результате инцидента погибло два человека", - сообщает издание.

Всего же в поезде находилось около 160 пассажиров. 

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