В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие (фото, видео)
15:10, 20 февраля 2020Мир
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Несколько человек травмированы.
Крушение потерпел поезд Сидней-Мельбурн / Фото: 7NEWS
В австралийском штате Виктория пассажирский поезд сошел с рельсов.
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Об єтом сообщает 7news.
Как сообщается, уже известно о двух погибших. Несколько человек получили травмы.
Несколько вагонов на поезде из Сиднея в Мельбурн сошли с рельсов около станции Уоллан, в 45 км к северу от Мельбурна.
"Полиция подтвердила, что в результате инцидента погибло два человека", - сообщает издание.
Всего же в поезде находилось около 160 пассажиров.
#WALLAN: At least one passenger has been airlifted to hospital. @7NewsMelbournehttps://t.co/vbRGEXhQZe— Kristy Mayr (@KristyMayr7) February 20, 2020
Shocking scenes at Wallan. I’ve been sent this video that shows the aftermath of the passenger train derailment @theagepic.twitter.com/ry6v9YCv0N— erin pearson (@epearson_3) February 20, 2020
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