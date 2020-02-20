В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие (фото, видео)

Несколько человек травмированы.

В австралийском штате Виктория пассажирский поезд сошел с рельсов.

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Об єтом сообщает 7news.

Как сообщается, уже известно о двух погибших. Несколько человек получили травмы.

Несколько вагонов на поезде из Сиднея в Мельбурн сошли с рельсов около станции Уоллан, в 45 км к северу от Мельбурна.

"Полиция подтвердила, что в результате инцидента погибло два человека", - сообщает издание.

Всего же в поезде находилось около 160 пассажиров.