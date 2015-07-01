Букмекеры уверены, что греки согласятся на требования кредиторов

16:54, 01 июля 2015
Мир
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Игроки уже получили выигрыш по ставкам в пользу принятия Грецией условий Евросоюза.

REUTERS

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Bloomberg.

Крупнейшая букмекерская контора "Paddy Power Plc" заранее выплатила выигрыш игрокам, которые поставили свои деньги на то, что 5 июля Греция проголосует на референдуме в поддержку политики государственной экономии, от которой зависит дальнейшее пребывание страны в зоне евро.

"Несмотря на противоречивые заявления, за последние дни мы увидели достаточно, чтобы принять решение", - заявило руководство крупнейшей ирландской букмекерской конторы Paddy Power в своем сообщении в Дублине во вторник.

"Принимая ставки, мы отметили, что на один из двух возможных вариантов приходится 85% поставленных средств, это грандиозно", - говорится в сообщении.

Обычно букмекерские конторы выплачивают выигрыши до завершения спортивного события в случае, если заранее уверены в результате его исхода, что происходит из-за очевидности дальнейшего развития событий.

Иногда подобная поспешность бывает ошибочной. Например, в 2003 году Paddy Power заранее выплатила деньги за очевидный выигрыш Арсенала, но в результате неожиданно для всех победителем стал Манчестер Юнайтед.

В случае с референдумом в Греции Paddy Power принимала ставки с коэффициентом 2 / 7, что составляет 80% ставок в пользу того, что греки на референдуме поддержат введение жесткой экономии государственных средств.

Основатель частной инвестиционной компании Blackstone Group LP Стивен Шварцман заявил в среду, что на референдуме рассчитывает увидеть поддержку греческими избирателями режима экономии.

"Я удивлюсь, если не услышу из решительного "да", - сказал Шварцман.

Шварцман выступает в пользу принятия греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом предложенных кредиторами условий программы экономии.

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По заявлениям официальных представителей ЕС, кредиторы Греции по-прежнему настаивают на проведении 5 июля референдума, для чего им необходимо заручится согласием Ципраса.

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