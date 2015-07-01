Букмекеры уверены, что греки согласятся на требования кредиторов
Игроки уже получили выигрыш по ставкам в пользу принятия Грецией условий Евросоюза.
Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Bloomberg.
Крупнейшая букмекерская контора "Paddy Power Plc" заранее выплатила выигрыш игрокам, которые поставили свои деньги на то, что 5 июля Греция проголосует на референдуме в поддержку политики государственной экономии, от которой зависит дальнейшее пребывание страны в зоне евро.
"Несмотря на противоречивые заявления, за последние дни мы увидели достаточно, чтобы принять решение", - заявило руководство крупнейшей ирландской букмекерской конторы Paddy Power в своем сообщении в Дублине во вторник.
"Принимая ставки, мы отметили, что на один из двух возможных вариантов приходится 85% поставленных средств, это грандиозно", - говорится в сообщении.
Обычно букмекерские конторы выплачивают выигрыши до завершения спортивного события в случае, если заранее уверены в результате его исхода, что происходит из-за очевидности дальнейшего развития событий.
Иногда подобная поспешность бывает ошибочной. Например, в 2003 году Paddy Power заранее выплатила деньги за очевидный выигрыш Арсенала, но в результате неожиданно для всех победителем стал Манчестер Юнайтед.
В случае с референдумом в Греции Paddy Power принимала ставки с коэффициентом 2 / 7, что составляет 80% ставок в пользу того, что греки на референдуме поддержат введение жесткой экономии государственных средств.
Основатель частной инвестиционной компании Blackstone Group LP Стивен Шварцман заявил в среду, что на референдуме рассчитывает увидеть поддержку греческими избирателями режима экономии.
"Я удивлюсь, если не услышу из решительного "да", - сказал Шварцман.
Шварцман выступает в пользу принятия греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом предложенных кредиторами условий программы экономии.
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По заявлениям официальных представителей ЕС, кредиторы Греции по-прежнему настаивают на проведении 5 июля референдума, для чего им необходимо заручится согласием Ципраса.