Белорусы прощаются с 50-рублевыми купюрами (фото)

Издание напоминает, что с 1 июля банкноты номиналом 50 рублей перестанут принимать при всех видах платежей. Банки и торговля перестанут выдавать их гражданам, в том числе в виде сдачи.Издание Finance.tut.by собрало подборку фотографий, которыми пользователи провожают 50-рублевки "в последний путь".

При этом, 50-рублевки до 31 декабря 2015-го будут принимать на обмен все банки страны, до 30 июня 2016-го – только Нацбанк.

У белорусов солидные запасы купюр в 50 рублей, продемонстрировали сегодня пользователи Twitter. Судя по фото, некоторые копили банкноты не один месяц. Кроме 50-рублевок отдельные юзеры собирают 100- и 500-рублевки – возможно, с мыслью, что их также скоро выведут из обращения.