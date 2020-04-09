New York Times: В США выяснили, кто принес коронавирус в Нью-Йорк

Подозрения, что опасную инфекцию в один из крупнейших американских городов принесли путешественники из Азии, не подтвердились.

Опасный коронавирус попал в Нью-Йорк в основном из Европы. Об этом свидетельствует новое исследование, которое выявило, что инфекция начала распространяться в городе примерно в середине февраля.

Хотя о первых подтвержденных случаях заражения стало известно через несколько недель после того. Как пишет New York Times, опасный вирус привезли именно путешественники из Европы, а не из Азии.

"Большинство случаев точно европейские", - сказал генетик из Медицинской школы Икана Харм ван Вакел, который выступил одним из авторов исследования.

Читайте такжеCNN: В Нью-Йорке около 25% пациентов больниц с COVID-19 умирают

Другая группа ученых из Медицинской школы Гроссмена в Нью-Йоркском университете пришла к аналогичным выводам, хотя исследовала совершенно другую группу случаев заражения. Обе команды исследовали геном коронавируса, образцы которого были собраны у жителей американского города в середине марта. Таким образом, ученые обнаружили доселе неизвестное распространение вируса, которое можно было бы обнаружить при условии начала агрессивной программы тестирования. 31 января президент Дональд Трамп запретил иностранцам пересекать американскую границу, если они побывали в Китае, с которого пандемия началась.

Тем временем, штат Нью-Йорк, который оказался среди наиболее пострадавших от коронавируса в США, в среду зафиксировал рекордную смертность от COVID-19. За один день здесь умерли 779 человек. Таким образом общее число жертв вируса в штате Нью-Йорк выросло до 6268. Как отметил губернатор Эндрю Куомо, это более чем вдвое больше, чем погибло во время терактов 11 сентября 2001 года.

"Я прошел через 11 сентября. Я думал, что в своей жизни никогда не увижу ничего подобного, ничего настолько плохого и трагического", - сказал он.

Куомо отметил, что количество пациентов, которых госпитализировали, в последние дни начало сокращаться. Это означает, что социальное дистанцирование помогает сдержать распространение коронавируса, по крайней мере, пока что.

Читайте такжеBloomberg: В США клиники увольняют врачей за жалобы в Facebook в разгар пандемии COVID-19

Штат Нью-Джерси тоже зафиксировал рекордную смертность в последние дни. Губернатор Филипп Марфи сообщил о гибели 275 человек. Темп потерь возрастает, если заметить, что во вторник штат потерял 232 своих жителей. Всего в Нью-Йорке и Нью-Джерси от коронавируса умерли 7772 людей, и это больше, чем у других штатах США вместе. Куомо предупредил, что рост количества жертв может продолжиться, даже если поступления новых пациентов в больнице замедлится. Потому что очень много людей уже довольно долго находятся в критическом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.