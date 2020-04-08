Washington Post: Заводы Китая возвращаются к работе со страхом перед COVID-19

Предприятия идут на новые радикальные меры безопасности, чтобы не позволить коронавирусу распространяться среди работников.

Продезинфицируй руки и обувь у фабричных ворот. Принеси личное полотенце из дома. Никаких поджаренных только с одной стороны яиц за обедом.

Китайские компании прибегают к чрезвычайным мерам, чтобы не допустить новые вспышки коронавируса на фоне того, как они перезапускають свою работу, - пишет Washington Post. Это будет важная проверка, сможет ли Китай сохранить динамику заражения на нулевом уровне после отмены социального дистанцирования. Экономические и политические ставки для страны очень высокие. После того, как власть в Пекине объявила о победе над коронавирусом, возобновление эпидемии будет унизительным. Хуже то, что это может толкнуть Китай и весь мир в экономическую рецессию.

Бизнес в Китае начал открываться в феврале. С того времени Государственный совет КНР требует от компаний обеспечивать работников масками и проверять у них ежедневно температуру. Работодатели должны представлять ежедневные отчеты о состоянии здоровья персонала. Эту систему называют "Одно лицо - один файл".

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Управление охраны труда США (OSHA) тоже опубликовало рекомендации для бизнеса. Однако, они мягче, чем китайские правила. OSHA рекомендует переход на удаленный режим работы, если это возможно, а также советует установить защитные перегородки или раздавать работникам маски.

Китайский опыт свидетельствует о том, что перезапуск глобальной экономики будет непростой задачей. Китайская промышленность только начала со скрипом сдвигаться с места, тратя большие средства на профилактику инфекции. Некоторые муниципалитеты открыли определенные секторы только для того, чтобы снова их закрыть из-за скачка заражения.

Приоритет Пекина в восстановлении производства. Сфера услуг для него играет вторичную роль. Но заводам достаточно повезло получить зеленый свет от власти раньше других. Многие из них начали производство в "полукарантинных" условиях, при которых работникам не разрешали покидать территорию предприятия без разрешения.

"Это создало чрезвычайные неудобства для работников, которые жили за пределами комплекса", - сообщили в компании Fuyao Group, которая занимается производством стекла.

В компании рассказали, что построили 50 импровизированных общежитий для поселения работников, которые обычно жили за территорией завода. Это было необходимо для выполнения заказов от клиентов в Европе.

Социальное дистанцирование работает. Чем раньше его ввести, тем лучше. Это доказывают данные из штатов Калифорния и Вашингтон. Профессор управления бизнесом из Калифорнийского университета Дэвид Левин сказал, что компаниям по всему миру нужны эффективные протоколы для предотвращения новой вспышки коронавируса. Однако, для них также важно продать свою продукцию испуганным потребителям.

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"Производителям придется убедить потребителей в безопасности их продукции. Для этого понадобятся специальные процедуры", - сказал он.

В Китае некоторые меры были введены правительством. К примеру, оно обязало компании открывать окна три раза в день на 30 минут в офисах. Пекин также запретил использовать системы доступа по отпечатку пальцев и не позволяет работникам сидеть лицом к лицу во время обеда. Компании же добавили собственные правила. Самые жесткие из них ввела компания Foxconn Technology Group, на которую работают более миллиона человек в Китае. Она занимается производством iPhone и очень спешит к традиционному появлению новой модели осенью.

В производственном комплексе Foxconn в городе Чжэнчжоу работников поделили на команды по 20 человек, которые проводят вместе все дни и ночи. Это позволяет точно следить за состоянием их здоровья.

"Эти группы работников работают, путешествуют, живут и едят вместе, чтобы гарантировать полное отслеживание личных траекторий персонала", - сообщают в компании.

36-летний сотрудник Foxconn рассказал, что каждое утро на фабрике людям раздают маски и меряют температуру. За обедом они едят за столами, разделенными высокими перегородками.

"На столах между людьми установлены заграждения, чтобы мы не видели друг друга и не разговаривали", - рассказал он.

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В столовой Foxconn все места помечены QR-кодами. Работники должны сканировать их, чтобы компания знала, где кто сидит и когда пришел покушать. В общежитиях работникам приказывают оставлять верхнюю одежду и сумки в специальном месте для дезинфекции. Компания даже установила инфракрасные камеры, чтобы отслеживать температуру тела работников, когда они просто ходят по территории.

Foxconn в заявлении сообщила, что использует "все рекомендуемые меры гигиены включительно с тестами на нуклеиновую кислоту и рентгены грудной клетки, когда нужно". Компания изготовила 10 миллионов хирургических масок и ставит цель производить по 2 миллиона ежедневно для внутреннего использования.

На заводе по производству кондиционеров TCL рабочим сказали принести из дома полотенца, чтобы вытирать руки после мытья. Количество людей, которым одновременно разрешено находиться в туалете, сократили до двух.

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Утренний распорядок работника TCL такой: "Шаг первый: измерь температуру. Шаг второй: обработай все тело. Шаг третий: надень маску для лица. Шаг четвертый: просканируй QR-код для входа на фабрику".

Китайский гигант Huawei выпустил инструкцию на 73 страницы с подробными указаниями. К примеру, всем работникам нужно ежедневно до обеда подать отчет о состоянии здоровья. В столовой компании вся пища должна быть тщательно обработана. Поджаренная только с одной стороны яичница пока запрещена. Инструкция также предписывает менеджерам ежедневно случайно выбирать двух работников утром, в обед и вечером, чтобы проверить, помыли ли они руки.