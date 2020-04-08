Премьер Британии находится вторые сутки в реанимации: что известно о его состоянии

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Джонсон "боец".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел вторую ночь в реанимации, продолжая лечиться от коронавируса.

Представитель Джонсона во вторник вечером заявил, что состояние Джонсона "стабильное", и он остается в "хорошем настроении", сообщает BBC.

Министр иностранных дел Доминик Рааб, который временно возглавляет правительство, заявил, что он "уверен", что Джонсон вылечится от этой болезни, назвав его "бойцом".

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"И я уверен, что он справится, потому что если есть что-то, что я знаю про этого премьер-министра, это то, что он боец. И он вернется к рулю, проведя нас через этот кризис в короткие сроки", - сказал Рааб.

Рааб сказал, что Джонсон получал стандартную кислородную терапию и дышал без какой-либо помощи, такой как искусственная вентиляция легких или неинвазивная респираторная поддержка.

Как сообщал ранее УНИАН, 27 марта стало известно, что у Бориса Джонсона диагностировали коронавирус. Его перевели в отделение интенсивной терапии 6 апреля после ухудшения в последние часы.

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