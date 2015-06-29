В центре столицы Армении остаются до 20 тысяч демонстрантов

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, на заблокированном участниками акции проспекте Баграмяна в центре города, остаются до 20 тысяч демонстрантов.

Вопреки требованиям полиции, они заявляют, что не намерены расходиться, пока решение поднять цены на электроэнергию не будет «заморожено», а полностью отменено.

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Как сообщал УНИАН ранее, заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил, что сегодня после 23:00 (по армянскому времени) полиция «попытается восстановить общественный порядок» на проспекте Баграмяна.