МЧС РФ: ситуация в Сочи стабилизировалась, уровень воды в реках ниже опасных отметок
Обстановка в Сочи стабилизировалась, уровни воды в реках не достигают опасных отметок.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
Отмечается, что из-за обильных дождей в Сочи и соседнем Адлере в четверг началось сильное наводнение. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, ведется работа по ликвидации последствий дождевого паводка.
К настоящему времени площадь железнодорожного вокзала Адлера освобождена от воды.
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"Наиболее сложная обстановка сложилась в посёлке Мирном. Сюда дополнительно выехали 80 специалистов и 20 единиц техники Донского спасательного центра МЧС России. Работает водооткачивающая техника и оперативные группы", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что 25 июня на Сочи обрушился сильнейший за последние месяцы ливень. Десятки улиц в Центральном, Хостинском и Адлерском районах оказались затопленными. На помощь гражданам выдвинулись спасатели ЮРПСО МЧС России.