МЧС РФ: ситуация в Сочи стабилизировалась, уровень воды в реках ниже опасных отметок

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что из-за обильных дождей в Сочи и соседнем Адлере в четверг началось сильное наводнение. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, ведется работа по ликвидации последствий дождевого паводка.

К настоящему времени площадь железнодорожного вокзала Адлера освобождена от воды.

Читайте такжеСиноптики прогнозируют наводнения по всей европейской части России

"Наиболее сложная обстановка сложилась в посёлке Мирном. Сюда дополнительно выехали 80 специалистов и 20 единиц техники Донского спасательного центра МЧС России. Работает водооткачивающая техника и оперативные группы", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 25 июня на Сочи обрушился сильнейший за последние месяцы ливень. Десятки улиц в Центральном, Хостинском и Адлерском районах оказались затопленными. На помощь гражданам выдвинулись спасатели ЮРПСО МЧС России.