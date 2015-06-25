В Сочи объявили режим чрезвычайной ситуации
16:57, 25 июня 2015Мир
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Режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнением, вызванным ливневыми дождями, объявлен в районе города Сочи.
Работы по ликвидации будут вестись круглосуточно / соцсети
В результате обильных осадков ливневые канализации в разных районах города не справляются с нагрузкой, и улицы, и дороги оказались подтопленными, сообщает Русская служба ВВС.
Из-за непогоды в аэропорту Сочи были задержаны несколько авиарейсов, сам аэропорт оказался частично затоплен. Кроме того, несколько поездов задержаны на станции Адлер.
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МЧС России сообщает, что усиливает группировку спасателей для ликвидации последствий стихийного бедствия.
В мэрии пообещали, что работы по ликвидации последствий стихии будут вестись круглосуточно.
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