В Сочи объявили режим чрезвычайной ситуации

В результате обильных осадков ливневые канализации в разных районах города не справляются с нагрузкой, и улицы, и дороги оказались подтопленными, сообщает Русская служба ВВС.

Из-за непогоды в аэропорту Сочи были задержаны несколько авиарейсов, сам аэропорт оказался частично затоплен. Кроме того, несколько поездов задержаны на станции Адлер.

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МЧС России сообщает, что усиливает группировку спасателей для ликвидации последствий стихийного бедствия.

В мэрии пообещали, что работы по ликвидации последствий стихии будут вестись круглосуточно.