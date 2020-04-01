Производитель элитных авто Lamborghini начал выпускать медицинские маски

В компании заявили, что таким образом хотят внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в Италии.

Итальянская компания Automobili Lamborghini начала производить защитные маски в связи с пандемией COVID-19.

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Как говорится в сообщении на сайте автокомпании, в Lamborghini переоборудовали часть завода в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы производить хирургические маски для больницы в Болонье, которая лечит больных коронавирусом.

"В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день", - прокомментировал решение о выпуске масок президент компании Стефано Доменикали.

В настоящее время Италия больше других стран пострадала от распространения коронавируса. В стране уже зафиксировано 105 792 случая заражения новым коронавирусом,12 428 человек умерли. Статистика больных и умерших неуклонно продолжает расти.