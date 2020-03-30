The Telegraph: Мафия Италии наживается на пандемии COVID-19

Эксперты говорят, что главари пытаются получить доход от распространения вируса так же, как после финансового краха в 2008 году.

Организованная преступность Италии пытается увеличить свои доходы, пользуясь ситуацией, которая сложилась в стране из-за пандемии коронавируса. Главари мафии открывают для себя новые бизнес-возможности и адаптируют под новые обстоятельства свои сети торговли наркотиками.

Об этом пишет The Telegraph, напоминая, что Италию охватил один из худших в мире кризисов из-за опасного коронавируса. Стране теперь приходится иметь дело одновременно с ростом количества погибших от болезни и криминальными организациями.

"Рыночные секторы, которые контролирует итальянская мафия, расширяются из-за пандемии", - пояснил автор исследования итальянской организованной преступности и автор книги "Гоморра" о банде "Каморра" Роберто Савиано.

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"Мафиозные группы утроят свои доходы благодаря всему этому, потому что секторы, в которые они инвестировали и которые они теперь контролируют во многих сферах, растут", - добавил он.

Издание пишет, что мафия теперь торгует медицинскими масками, которые предназначались для больниц, в "темной сети". Она также влияет на поставки продуктов питания. Оборот наличных банд за год оценивается в 120 миллиардов евро. До введения карантина в начале марта связанные с мафией нарко-дилеры продавали старые запасы по более высоким ценам. Теперь банды готовятся к кокаиновому буму, начало которого они ожидают после снятия ограничений.

"В начале кризиса они могли продавать любой вид наркотиков, даже что-то уж очень черствое, по цене выше средней. Поскольку люди запасались", - пояснил Савиано.

"Марихуана и героин - это наркотики, которые больше потребляют во времена общественной тревоги. Однако, спрос на кокаин возрастет, когда кризис закончится. Отсутствие проверок в портах во время пандемии означает, что кокаин будет легче доставлять. Передвижение грузов кокаина будет на высшем уровне, чем когда-либо", - добавил он.

Тем временем, по словам прокурора Италии Никола Граттери, который занимается борьбой с мафией, дилеры пытаются приспособиться к карантину. К примеру, они организуют "доставку пиццы".

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"Продажа кокаина снизилась, потому что города под карантином. Но теперь продавцы наркотиков в Италии одеваются, как курьеры, и доставляют наркотики прямо домой", - пояснил Граттери.

Он также прогнозирует начало большой волны рэкета после финансовой катастрофы, которую повлечет коронавирус.

"Экономический кризис, который начнется из-за пандемии, тревожит больше всего. Закрытие ресторанов, гостиниц, пиццерий будет иметь сокрушительный эффект. Если государство не даст денег, много кто обанкротится. И чтобы спастись, владельцы бизнеса могут обратиться к криминальным организациям, которые используют деньги от продажи кокаина, чтобы давать займы и заниматься ростовщичеством", - сказал Граттери.

После финансового кризиса в 2008 году итальянская организованная преступность показала свои мышцы, используя свои большие капиталы, чтобы скупать и "спасать" компании, которые были на грани краха. Эксперты прогнозируют, что тоже самое может произойти после пандемии.

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"Мафия точно будет предлагать кредит и капитал предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Это произошло в 2008 году после финансового кризиса. Италии придется разбираться с криминальными организациями. А правительству нужно сделать все, что в наших силах, чтобы одолеть их", - сказал The Telegraph сенатор и председатель парламентской комиссии по борьбе с мафией Никола Морра.