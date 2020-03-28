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В Италии от коронавируса умерли уже более 10 тысяч человек

20:44, 28 марта 2020
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом сообщает Reuters. В частности, за последние 24 часа умерли 889 человек. Таким образом, число погибших возросло до 10 тыс. 23 человек.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования вирусом составляет 92 тыс. 472 человека.

На сегодняшний день полностью выздоровели 12 тыс. 384 человека.

Как сообщал УНИАН, пандемия коронавируса охватила более 150 стран. Количество инфицированных превысило 600 тыс. человек.

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