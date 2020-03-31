Лукашенко не хочет переносить президентские выборы в Беларуси из-за коронавируса

Выборы президента Беларуси запланированы на 30 августа 2020 года.

В Беларуси в настоящее время нет оснований для переноса президентских выборов, которые запланированы на конец лета 2020 года.

Об этом заявил действующий глава государства Александр Лукашенко на встрече с главой Совета республики Натальей Кочановой, пишет "Белта".

"Этот вопрос никуда не уйдет. Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований их переносить. Как некоторые (что удивительно - не то враги, не то соперники) нам подсказывают: не надо проводить. Меня всегда это настораживает. Как нас учили в советские времена: если вам из-за бугра что-то советуют, то вы сделайте наоборот. Я не исхожу из этой формулы, но всегда настораживает", - сказал Лукашенко.

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Он также добавил, что необходимо посоветоваться с Центральной избирательной комиссией и определить сроки подготовки кампании. "Вы человек опытный, занимались этим, будучи главой Администрации, поэтому ваше слово будет не последним", - отметил он.

Ранее Лукашенко после игры в хоккей назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.

Сегодня беларусские СМИ написали о первой жертве коронавируса в стране.

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