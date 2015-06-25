Во Франции заморозили миллионные банковские счета в рамках расследования дела Магнитского

Об этом сообщает Радио Свобода.

Производство в частности начали после обращения с жалобой от главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильяма Броудера, чьим юристом был погибший Сергей Магнитский. Броудер утверждает, что имеет доказательства вывода во Францию и Люксембург доходов от мошенничества на 230 миллионов долларов. Бизнесмен говорит, что нашел следы присвоения средств, которые ведут из российского Эрмитажа через молдавские банки до Британских Виргинских островов и Белиза, а потом и в Европу, в частности Франции.

Расследованием дела занимаются трое судей во главе с Рено ван Рюмбеком.

Читайте такжеМировое сообщество должно ввести аналогичный списку Магнитского реестр для освобождения украинских заключенных в России - Климкин

Магнитский умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать.

Магнитский попал за решетку, обвиненный в разработке схемы ухода от российских налогов для своего заказчика, фонда Hermitage Capital. Ему предъявили это обвинение после того, как юрист заявил, что разоблачил схему, согласно которой уже уплаченные фондом налоги на сумму в 230 миллионов долларов похитили из российского бюджета чиновники Министерства внутренних дел России, налоговой администрации и других государственных органов. Российские власти отрицают обвинения юриста.

В апреле Вашингтон установил визовые ограничения и заморозил счета 18 человек, преимущественно российских чиновников, причастных к смерти Магнитского. Россия в ответ ввела ограничения против 18 американцев.