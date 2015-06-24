Президент Армении на фоне протестов уехал из Еревана

Как сообщает пресс-служба президента Армении, на саммите, который состоится в Брюсселе 25 июня, Серж Саргсян выступит с речью, передает радио "Свобода". Пресс-служба не уточняет, коснется ли его выступление последних событий в Ереване.

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Несмотря на силовое подавление 23 июня полицией Еревана акций протеста против повышения цен на электроэнергию в Армении, сегодня протесты в центре столицы продолжались.

Заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян назвал митинг "незаконным" и сообщил, что все задержанные во время разгона предыдущего митинга протестующие освобождены.

23 июня на рассвете полиция разогнала с помощью водометов митинг, который начался в понедельник по инициативе движения "Нет грабежу". Демонстранты протестовали против повышения тарифов на электроэнергию в Армении на 16% с 1 августа.