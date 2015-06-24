ЕС будет противодействовать российской пропаганде путем поддержки независимых СМИ

Об этом говорится в проекте стратегического плана действий, сообщает "Радио Свобода".

Противостоять российской пропаганде предлагается в частности путем усиления поддержки независимых средств информации в странах-участниках программы «Восточное партнерство», а также привлечения в этих странах внимания к дезинформации со стороны «внешних сил», говорится в документе.

Кроме того, проект, который подготовила Европейская служба внешних действий, также призывает активнее объяснять людям в этих странах – Украине, Грузии, Молдове, Беларуси, Армении и Азербайджане, – что поддерживаемые Евросоюзом реформы со временем улучшат их жизнь.

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Документ подготовили к саммиту ЕС, который запланирован на четверг и пятницу, 25 и 26 июня. Его цель – разработать совместную стратегию противостояния российской пропаганде, которая в последнее время заполнила и страны к востоку от Евросоюза, и страны-члены ЕС.

Россия через свои каналы иновещания, в частности, телеканал RT, работает на нескольких мировых языках, со времен оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины резко активизировала навязывание позиции Кремля зрителям, слушателям и читателям в других странах мира. В ряде стран на это уже отреагировали – наложением штрафов на пропагандистские прокремлевские средства информации, а также отменой их лицензий.